Скейт-парк на улице Бударина привели в порядок после зимы. Там убрали снег и лед. Теперь он ожидает своих посетителей.

Скейт-парк на улице Бударина привели в порядок после зимы. Там убрали снег и лед. Теперь он ожидает своих посетителей.

В Омске на улице Бударина начал работать скейт-парк. Как рассказали в пресс-службе мэрии города, сотрудники учреждения «Спортивный город» уже очистили территорию от снега и наледи.

– На территории скейт-парка организована очистка от снега и наледи как непосредственно на фигурах для выполнения трюков, так и вокруг них, где расположены дорожки, клумбы и места для отдыха, – добавили в ведомстве.

Отметим, что в прошлом году скейт-парк заработал также в начале апреля.