Омск-Информ
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·Общество

Жителям региона начали приходить сообщения от губернатора Виталия Хоценко. Глава региона предупредил, что это дело рук мошенников.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал, что жителям региона начали поступать сообщения от его имени. Как оказалось, это дело рук мошенников.

– От моего имени идет рассылка сообщений. Обращайте внимание на то, что в сообщениях не указан номер телефона – это главный признак фейкового аккаунта. Просьба быть бдительными, чтобы не стать жертвами мошенников. Все подозрительные сообщения сразу блокируйте, – предупредил омичей Хоценко.

Отметим, что Хоценко уже не первый, кем прикрывались аферисты. Ранее жителям региона писали от имени различных министров.

·Общество

Жителям региона начали приходить сообщения от губернатора Виталия Хоценко. Глава региона предупредил, что это дело рук мошенников.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал, что жителям региона начали поступать сообщения от его имени. Как оказалось, это дело рук мошенников.

– От моего имени идет рассылка сообщений. Обращайте внимание на то, что в сообщениях не указан номер телефона – это главный признак фейкового аккаунта. Просьба быть бдительными, чтобы не стать жертвами мошенников. Все подозрительные сообщения сразу блокируйте, – предупредил омичей Хоценко.

Отметим, что Хоценко уже не первый, кем прикрывались аферисты. Ранее жителям региона писали от имени различных министров.