Омск-Информ
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·Спорт

Все три вратаря «Авангарда» имеют действующие контракты. Именно на них рассчитывают тренеры.

Главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин дал понять, что новых вратарей в команде на следующий сезон не будет.

– У нас есть три вратаря с действующими контрактами на следующий сезон. Все трое выдавали хорошие игры в сезоне. Мы будем смотреть на все варианты, чтобы сделать команду сильнее. Но по итогам сезона мы довольны всеми. Будем дальше продолжать работать с теми вратарями, у кого действующие контракты, – заявил Звягин.

Стоит сказать, что в «Авангарде» продолжит выступление 37-летний вратарь Илья Проскуряков, который горит желанием играть дальше. Но в перспективе он может стать тренером вратарей омской команды.

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·Спорт

Все три вратаря «Авангарда» имеют действующие контракты. Именно на них рассчитывают тренеры.

Главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин дал понять, что новых вратарей в команде на следующий сезон не будет.

– У нас есть три вратаря с действующими контрактами на следующий сезон. Все трое выдавали хорошие игры в сезоне. Мы будем смотреть на все варианты, чтобы сделать команду сильнее. Но по итогам сезона мы довольны всеми. Будем дальше продолжать работать с теми вратарями, у кого действующие контракты, – заявил Звягин.

Стоит сказать, что в «Авангарде» продолжит выступление 37-летний вратарь Илья Проскуряков, который горит желанием играть дальше. Но в перспективе он может стать тренером вратарей омской команды.

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