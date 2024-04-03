Команда начнет тренироваться позже, чем обычно. У «Авангарда» будут контрольные матчи в Москве. Состоится и предсезонный турнир в Омске.

Команда начнет тренироваться позже, чем обычно. У «Авангарда» будут контрольные матчи в Москве. Состоится и предсезонный турнир в Омске.

В связи с тем что следующий сезон начнется и закончится позже, чем обычно, предсезонная подготовка «Авангарда» также сдвинется по времени.

– С 1 августа тренировочный лагерь начинается. С 11 августа команда будет в Москве. Проведет несколько выставочных матчей. Затем возвращаемся в Омск, где будет домашний турнир, – сообщил генменеджер команды Антон Курьянов.

Следующий чемпионат КХЛ закончится только в конце мая. Кубок Гагарина будет идти параллельно чемпионату мира.