Омск-Информ
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·Спорт

Генеральный менеджер команды подвел итоги сезона, которые оказались не слишком утешительными.

Сегодня проходит итоговая пресс-конференция руководства «Авангарда». В ее начале генеральный менеджер клуба Антон Курьянов подвел итоги сезона.

- За сезон можно поставить твердую «четверочку», что касается плей-офф, то результат неудовлетворительный. Проиграли во втором раунде. Ошибки были и игровые. Мы сделали выводы. Мы знаем, чего и кого нам не хватает, - заявил Антон Курьянов. – Уже началась команда по комплектованию команды на сезон.

 Генменеджер не стал называть фамилии игроков, которые покинут команду, но заявил, что «Авангарду» нужны праворукий центральный нападающий и праворукие защитники.

·Спорт

Генеральный менеджер команды подвел итоги сезона, которые оказались не слишком утешительными.

Сегодня проходит итоговая пресс-конференция руководства «Авангарда». В ее начале генеральный менеджер клуба Антон Курьянов подвел итоги сезона.

- За сезон можно поставить твердую «четверочку», что касается плей-офф, то результат неудовлетворительный. Проиграли во втором раунде. Ошибки были и игровые. Мы сделали выводы. Мы знаем, чего и кого нам не хватает, - заявил Антон Курьянов. – Уже началась команда по комплектованию команды на сезон.

 Генменеджер не стал называть фамилии игроков, которые покинут команду, но заявил, что «Авангарду» нужны праворукий центральный нападающий и праворукие защитники.