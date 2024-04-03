Визит министра обсуждался на заседании Парламентского клуба при губернаторе региона.

Визит министра обсуждался на заседании Парламентского клуба при губернаторе региона.

Омскую область может посетить глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. Об этом рассказал депутат Госдумы от Омской области Олег Смолин. По его словам, визит министра обсуждался на заседании Парламентского клуба при губернаторе региона.

– Дату называть пока не будем, поскольку график министра может меняться, – отметил депутат.

Также на заседании клуба обсуждалась модернизация детских лагерей. В прошлом году она коснулась лагеря «Орленок» Калачинского района, в этом году работы должны пройти в лагере «Березка» Омского района, а в 2026 году – в «Лесной поляне» Таврического района. Но для включения этих объектов в федеральные программы необходима совместная работа сенаторов и депутатов Госдумы.