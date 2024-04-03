Животное заметили в одной из северных районов области.

Животное заметили в одной из северных районов области.

Инспектор Управления по охране животного мира заснял рысь, которая лазила по деревьям. Встреча человека с животным произошла в одном из северных районов, но, где конкретно, не уточняется.

Как отметили в управлении по охране и использованию животного мира регионального Минприроды, рысь встречается в Тарском, Седельниковском, Усть-Ишимском, Муромцевском, Знаменском, Колосовском, Тюкалинском, Крутинском, Большеуковском и Большереченском районах. Самцы обычно держатся по одному и только на период гона присоединяются к семьям. Рысь активна преимущественно в ночное время. Этот зверь охотно лазит по деревьям.