Омск-Информ
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·Происшествия

Грациозное животное гуляло возле села Кейзес Седельниковского района.

Неподалеку от села Кейзес, расположенного в Седельниковском районе Омской области, засняли гуляющую сибирскую рысь. Фотографии хищника опубликовали в группе районной газеты «Сибирский труженик». Ими поделился житель деревни Лебединки, встретившийся с животным.

В Омской области рысь встречается в Тарском, Седельниковском, Усть-Ишимском, Муромцевском, Знаменском, Колосовском, Тюкалинском, Крутинском, Большеуковском и Большереченском районах. В 2005 году животное занесли в Красную книгу Омской области, а исключили оттуда в 2021-м.

·Происшествия

Грациозное животное гуляло возле села Кейзес Седельниковского района.

Неподалеку от села Кейзес, расположенного в Седельниковском районе Омской области, засняли гуляющую сибирскую рысь. Фотографии хищника опубликовали в группе районной газеты «Сибирский труженик». Ими поделился житель деревни Лебединки, встретившийся с животным.

В Омской области рысь встречается в Тарском, Седельниковском, Усть-Ишимском, Муромцевском, Знаменском, Колосовском, Тюкалинском, Крутинском, Большеуковском и Большереченском районах. В 2005 году животное занесли в Красную книгу Омской области, а исключили оттуда в 2021-м.