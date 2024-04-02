Омск-Информ
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·Общество

Обновить аттракционы хотят в парке имени 30-летия ВЛКСМ. На это потратят полмиллиона рублей.

В Омске в парке имени 30-летия ВЛКСМ планируют обновить два аттракциона – «Веселый светофор» и «Гусеница». Сделают это к новому летнему сезону. На эти цели руководство парка потратит 500 тыс. рублей. Информация появилась на портале «Госзакупок».

Договоры заключат с ИП Георгием Джикия и ООО «СоюзАттракцион». Подрядчики должны поставить пять стеклопластиковых автомобилей «Седан» с одним пасадочным местом до 50 кг и комплект колес для «Гусеницы».

Срок поставки составляет 45 дней с момента заключения договора.

·Общество

Обновить аттракционы хотят в парке имени 30-летия ВЛКСМ. На это потратят полмиллиона рублей.

В Омске в парке имени 30-летия ВЛКСМ планируют обновить два аттракциона – «Веселый светофор» и «Гусеница». Сделают это к новому летнему сезону. На эти цели руководство парка потратит 500 тыс. рублей. Информация появилась на портале «Госзакупок».

Договоры заключат с ИП Георгием Джикия и ООО «СоюзАттракцион». Подрядчики должны поставить пять стеклопластиковых автомобилей «Седан» с одним пасадочным местом до 50 кг и комплект колес для «Гусеницы».

Срок поставки составляет 45 дней с момента заключения договора.