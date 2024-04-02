Новое ведомство начнет работу с 5 июня. До этого времени нужно завершить юридические и другие процедуры.

Новое ведомство начнет работу с 5 июня. До этого времени нужно завершить юридические и другие процедуры.

Стало известно, почему в Омской области пока так и не появилось Главное управление молодежной политики. Ранее сообщалось, что ведомство заработает 1 апреля, но оказалось, что его создание откладывается на 2 месяца.

– Главное управление молодежной политики в Омской области начнет работать с 5 июня. Дата реорганизации Минспорта перенесена, чтобы завершить все необходимые, в том числе и юридические, процедуры по реализации новых молодежных проектов, не нарушая их сроков, – сообщили РИА «Омск-информ» в пресс-службе регионального Минспорта. – Напомним, что главное управление будет заниматься организацией и сопровождением мероприятий, а также работать над тем, чтобы молодежь могла реализовать себя в Омской области.

ГУ молодежной политики будет выделено из структуры Минспорта. Пока неизвестно, кто возглавит новое ведомство.