Сейчас в среднем путевку в детский лагерь можно купить за 30 тыс. рублей. Это на 6 тыс. рублей больше, чем в прошлом году.

Сейчас в среднем путевку в детский лагерь можно купить за 30 тыс. рублей. Это на 6 тыс. рублей больше, чем в прошлом году.

В Омске выросла стоимость детских путевок в летние детские лагеря. Их уже утвердила мэрия города. Соответствующее постановление появилось на сайте городской администрации.

Так, путевка на 21 день в лагере «Юбилейный» теперь обойдется в 30 тыс. рублей. В прошлом году ее стоимость составляла 24 тыс. рублей. За 14 дней в лагере «Иртышские зори» придется заплатить 20 тыс. рублей. Это на 4 тыс. рублей больше, чем в прошлом году. На 14-дневный отдых в «Дружных ребятах» нужно будет выделить 22 тыс. рублей. В прошлом году она стоила 16 тыс. рублей.