Омск-Информ
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·Общество

Средства будут выделены из областного бюджета.
В этом году на реализацию национальных проектов в Омской области выделят более 23,4 млрд рублей. Средства будут направлены из областного бюджета. Об этом рассказал губернатор Виталий Хоценко.
– Впервые в бюджете предусмотрели средства на реализацию мероприятий нового национального проекта «Беспилотные авиационные системы», инициированного нашим президентом Владимиром Путиным, – отметил глава региона.
Так, на нацпроекты «Безопасные качественные дороги» и «Жилье и городская среда» направят почти по 6 млрд рублей, на «Здравоохранение» – 3,5 млрд рублей, на «Образование» и «Экологию» – по 3,2 млрд рублей, на «Демографию» – 1,1 млрд рублей.
·Общество

Средства будут выделены из областного бюджета.
В этом году на реализацию национальных проектов в Омской области выделят более 23,4 млрд рублей. Средства будут направлены из областного бюджета. Об этом рассказал губернатор Виталий Хоценко.
– Впервые в бюджете предусмотрели средства на реализацию мероприятий нового национального проекта «Беспилотные авиационные системы», инициированного нашим президентом Владимиром Путиным, – отметил глава региона.
Так, на нацпроекты «Безопасные качественные дороги» и «Жилье и городская среда» направят почти по 6 млрд рублей, на «Здравоохранение» – 3,5 млрд рублей, на «Образование» и «Экологию» – по 3,2 млрд рублей, на «Демографию» – 1,1 млрд рублей.