Чаще всего водители выезжают на встречку для обгона там, где это запрещено.
Сотрудники полиции продолжают ловить нарушителей на трассах Омской области с помощью квадрокоптеров. За день сотрудники ГИБДД пресекли более 70 нарушений: из них 12 выездов на полосу встречного движения, 2 нарушения правил перевозки детей. Омичи также ездили на неисправных автомобилях и игнорировали дорожные знаки и разметку. Нарушали правила дорожного движения и пешеходы.
– Госавтоинспекция Омской области обращает внимание водителей: выезд на встречную полосу при совершении обгона – это опасный и рискованный маневр, связанный со значительным превышением скорости, вследствие чего возрастает сила удара при столкновении транспортных средств, что приводит к самым тяжким последствиям, – отметили в ведомстве.
Только в марте на федеральных трассах в Омской области произошло 9 ДТП. В них погибли 8 человек, еще 25 пострадали. Почти все эти аварии были связаны с выездом на встречку.
Отметим, что за это нарушение водителей штрафуют или лишают прав на полгода. При повторном нарушении без прав можно остаться на год.