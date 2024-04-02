Чаще всего водители выезжают на встречку для обгона там, где это запрещено.

Чаще всего водители выезжают на встречку для обгона там, где это запрещено.

Сотрудники полиции продолжают ловить нарушителей на трассах Омской области с помощью квадрокоптеров. За день сотрудники ГИБДД пресекли более 70 нарушений: из них 12 выездов на полосу встречного движения, 2 нарушения правил перевозки детей. Омичи также ездили на неисправных автомобилях и игнорировали дорожные знаки и разметку. Нарушали правила дорожного движения и пешеходы.

– Госавтоинспекция Омской области обращает внимание водителей: выезд на встречную полосу при совершении обгона – это опасный и рискованный маневр, связанный со значительным превышением скорости, вследствие чего возрастает сила удара при столкновении транспортных средств, что приводит к самым тяжким последствиям, – отметили в ведомстве.

Только в марте на федеральных трассах в Омской области произошло 9 ДТП. В них погибли 8 человек, еще 25 пострадали. Почти все эти аварии были связаны с выездом на встречку.

Отметим, что за это нарушение водителей штрафуют или лишают прав на полгода. При повторном нарушении без прав можно остаться на год.