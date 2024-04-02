Омск-Информ
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·Общество

Омичка Ирина Юдина открыла свой бизнес и воплотила давнюю мечту. Каждая работа многодетной матери уникальна.

Многодетная мать из Омска Ирина Юдина воплотила свою мечту и открыла студию озеленения и фитодизайна благодаря поддержке государства.

Женщина, имеющая профессию экономиста, долгое время работала в компании по продаже цифровых услуг. Однако параллельно с основной деятельностью она увлекалась флористикой.

– Еще в детстве у меня была тяга к творчеству, поэтому я решила реализовать себя в этом направлении. Свое дело я начинала дома на кухне, это было пять лет назад. После выхода в декрет поняла, что пора принимать решение: продолжать служебную карьеру или создавать свой бизнес, – вспоминает предпринимательница.

Ирина полностью погрузилась в мир флористики, уволилась с работы, прошла онлайн-курсы по созданию композиций из растений и стала самозанятой. Затем она обратилась в комплексный центр и заключила соцконтракт на получение государственной поддержки.

– Сотрудники центра постоянно помогали, были со мной на связи. Они сказали, что моя идея замечательная, и бизнес-инкубатор заинтересовался моим проектом, потому что он уникален, – рассказывает омичка.

Защитив свой проект, Ирина подписала соцконтракт и открыла студию IrinaArtflora, где проводит мастер-классы по декоративно-прикладному искусству. В региональном Минтруде отмечают, что сумма соцконтракта составила 250 тыс. рублей. Полученные средства предпринимательница направила на аренду помещения, покупку мебели, стеллажей и необходимых материалов.

– Я помню, как закупила большую партию растений и была очень счастлива, ведь раньше не было такой возможности. Поняла, что растения не очень требовательны и, даже если их будет много, они все равно долго простоят, – делится Ирина.

Каждая работа Ирины уникальна. В ее флорариумах можно увидеть суккуленты, кактусы, искусственные водопады и даже карликовые деревья бонсай. Недавно омичка прошла курсы повышения квалификации по ландшафтному дизайну и теперь планирует расширять спектр своих услуг. Министерство труда Омской области отмечает, что Ирина Юдина – не единственная многодетная мать, получившая поддержку по соцконтракту.

Только в 2022 году более 10 тыс. жителей региона заключили соцконтракты на общую сумму 1,7 млрд рублей. Благодаря этой поддержке люди смогли открыть свой бизнес, пройти обучение или найти новую работу.

·Общество

Омичка Ирина Юдина открыла свой бизнес и воплотила давнюю мечту. Каждая работа многодетной матери уникальна.

Многодетная мать из Омска Ирина Юдина воплотила свою мечту и открыла студию озеленения и фитодизайна благодаря поддержке государства.

Женщина, имеющая профессию экономиста, долгое время работала в компании по продаже цифровых услуг. Однако параллельно с основной деятельностью она увлекалась флористикой.

– Еще в детстве у меня была тяга к творчеству, поэтому я решила реализовать себя в этом направлении. Свое дело я начинала дома на кухне, это было пять лет назад. После выхода в декрет поняла, что пора принимать решение: продолжать служебную карьеру или создавать свой бизнес, – вспоминает предпринимательница.

Ирина полностью погрузилась в мир флористики, уволилась с работы, прошла онлайн-курсы по созданию композиций из растений и стала самозанятой. Затем она обратилась в комплексный центр и заключила соцконтракт на получение государственной поддержки.

– Сотрудники центра постоянно помогали, были со мной на связи. Они сказали, что моя идея замечательная, и бизнес-инкубатор заинтересовался моим проектом, потому что он уникален, – рассказывает омичка.

Защитив свой проект, Ирина подписала соцконтракт и открыла студию IrinaArtflora, где проводит мастер-классы по декоративно-прикладному искусству. В региональном Минтруде отмечают, что сумма соцконтракта составила 250 тыс. рублей. Полученные средства предпринимательница направила на аренду помещения, покупку мебели, стеллажей и необходимых материалов.

– Я помню, как закупила большую партию растений и была очень счастлива, ведь раньше не было такой возможности. Поняла, что растения не очень требовательны и, даже если их будет много, они все равно долго простоят, – делится Ирина.

Каждая работа Ирины уникальна. В ее флорариумах можно увидеть суккуленты, кактусы, искусственные водопады и даже карликовые деревья бонсай. Недавно омичка прошла курсы повышения квалификации по ландшафтному дизайну и теперь планирует расширять спектр своих услуг. Министерство труда Омской области отмечает, что Ирина Юдина – не единственная многодетная мать, получившая поддержку по соцконтракту.

Только в 2022 году более 10 тыс. жителей региона заключили соцконтракты на общую сумму 1,7 млрд рублей. Благодаря этой поддержке люди смогли открыть свой бизнес, пройти обучение или найти новую работу.