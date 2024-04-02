Омичка Ирина Юдина открыла свой бизнес и воплотила давнюю мечту. Каждая работа многодетной матери уникальна.

Омичка Ирина Юдина открыла свой бизнес и воплотила давнюю мечту. Каждая работа многодетной матери уникальна.

Многодетная мать из Омска Ирина Юдина воплотила свою мечту и открыла студию озеленения и фитодизайна благодаря поддержке государства.

Женщина, имеющая профессию экономиста, долгое время работала в компании по продаже цифровых услуг. Однако параллельно с основной деятельностью она увлекалась флористикой.

– Еще в детстве у меня была тяга к творчеству, поэтому я решила реализовать себя в этом направлении. Свое дело я начинала дома на кухне, это было пять лет назад. После выхода в декрет поняла, что пора принимать решение: продолжать служебную карьеру или создавать свой бизнес, – вспоминает предпринимательница.

Ирина полностью погрузилась в мир флористики, уволилась с работы, прошла онлайн-курсы по созданию композиций из растений и стала самозанятой. Затем она обратилась в комплексный центр и заключила соцконтракт на получение государственной поддержки.

– Сотрудники центра постоянно помогали, были со мной на связи. Они сказали, что моя идея замечательная, и бизнес-инкубатор заинтересовался моим проектом, потому что он уникален, – рассказывает омичка.

Защитив свой проект, Ирина подписала соцконтракт и открыла студию IrinaArtflora, где проводит мастер-классы по декоративно-прикладному искусству. В региональном Минтруде отмечают, что сумма соцконтракта составила 250 тыс. рублей. Полученные средства предпринимательница направила на аренду помещения, покупку мебели, стеллажей и необходимых материалов.

– Я помню, как закупила большую партию растений и была очень счастлива, ведь раньше не было такой возможности. Поняла, что растения не очень требовательны и, даже если их будет много, они все равно долго простоят, – делится Ирина.

Каждая работа Ирины уникальна. В ее флорариумах можно увидеть суккуленты, кактусы, искусственные водопады и даже карликовые деревья бонсай. Недавно омичка прошла курсы повышения квалификации по ландшафтному дизайну и теперь планирует расширять спектр своих услуг. Министерство труда Омской области отмечает, что Ирина Юдина – не единственная многодетная мать, получившая поддержку по соцконтракту.

Только в 2022 году более 10 тыс. жителей региона заключили соцконтракты на общую сумму 1,7 млрд рублей. Благодаря этой поддержке люди смогли открыть свой бизнес, пройти обучение или найти новую работу.