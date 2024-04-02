Анна Милютина вышла из дома на проспекте Королева и больше не вернулась. Сейчас ее ищут полиция и волонтеры.

Анна Милютина вышла из дома на проспекте Королева и больше не вернулась. Сейчас ее ищут полиция и волонтеры.

В Омске пропала 31-летняя Анна Милютина. Женщина вышла из дома № 2а на проспекте Королева 20 марта и не вернулась. До сих пор о ее местонахождении ничего не известно.

Приметы: рост 170 см. Была одета в черную куртку по пояс, красные штаны и черные ботинки.

Омичей, которые что-либо знают о женщине, просят позвонить по телефонам: 8-999-470-10-08, 8-999-453-77-10 или 102.