Оказалось, что в регионе проживает больше женщин, чем мужчин. Однако мальчиков рождается больше.

Оказалось, что в регионе проживает больше женщин, чем мужчин. Однако мальчиков рождается больше.

В Омскстате рассказали, почему в регионе много одиноких женщин. Так, оказалось, что представительниц слабого пола в Омской области проживает больше, чем мужчин – 987 тыс. На каждую 1 тыс. омичей мужского пола приходится 1168 женщин. При этом мальчиков в регионе рождается больше, чем девочек.

Чаще всего омички живут до 76 лет, их средний возраст составляет 43 года. 20 % женщин работают в торговле. Это самая популярная сфера деятельности. Треть омичек были в браке уже два раза, а четверть впервые вышли замуж еще до 25 лет.