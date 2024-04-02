При наследовании бизнеса есть много нюансов. А если бизнесмен умер и не оставил распоряжений о наследовании бизнес-активами, это нередко приводит к конфликтам.

При наследовании бизнеса есть много нюансов. А если бизнесмен умер и не оставил распоряжений о наследовании бизнес-активами, это нередко приводит к конфликтам.

Наследование бизнеса целиком законодательством в Российской Федерации не предусмотрено, однако возможно получить по наследству его составные части. Например, имущество и имущественные права бизнесмена, долю в уставном капитале или акции. Чаще всего в России бизнес ведется индивидуальными предпринимателями или через общества с ограниченной ответственностью.

Помощник нотариуса Анна Подсвирова рассказала о наследовании бизнеса на примере ИП:

– Статус индивидуального предпринимателя (ИП) прекращается после смерти человека и не может быть унаследован. Юридически бизнес прекратит существование. Получить возможно только активы предпринимателя. Имущество ИП тесно связано с его личной собственностью, поэтому имущество и имущественные права, принадлежащие предпринимателю, передаются наследникам на общих основаниях, так же, как и имущество физического лица. Например, товар, право на денежные средства на расчетном счете, недвижимость или предприятие как единый комплекс, товарный знак.

По словам Анны Подсвировой, при наследовании предприятия имеются свои особенности. Так как предприятие имеет статус недвижимого имущества, право собственности на него регистрируется в Едином государственном реестре недвижимости. Наследник, зарегистрированный в качестве ИП, или коммерческая организация, которая является наследником по завещанию, имеет преимущественное право на получение в счет своей наследственной доли входящего в состав наследства предприятия. Остальные наследники при разделе наследства в этом случае имеют право на денежную компенсацию. Предприятие наследуется как единый комплекс, поэтому, если никто из наследников не имеет преимущественного права, предприятие не подлежит разделу, а поступает в их общую долевую собственность.

В отличие от предприятия, право на товарный знак может переходить только к одному конкретному наследнику. Наследником товарного знака может быть юридическое лицо или индивидуальный предприниматель. Если наследников несколько, необходимо будет заключить соглашение о разделе наследственного имущества.

– Право на товарный знак может быть принято наследником, не являющимся предпринимателем, но в будущем наследник должен будет зарегистрироваться в качестве ИП. Либо в течение одного года с даты открытия наследства он может уступить право на товарный знак. Если уступка не осуществлена, либо наследник не стал предпринимателем, то по истечении одного года с даты открытия наследства право на товарный знак прекращается, – отмечает помощник нотариуса.

В случае смерти участника общества с ограниченной ответственностью, организация продолжает работать, но наследники не имеют прав на ее активы, к наследникам переходит только доля участника в уставном капитале общества. Вместе с этим в уставе общества может быть предусмотрено, что на переход доли к наследникам потребуется согласие остальных участников ООО, а также предусмотрен различный порядок получения согласия участников общества. В таком случае участие в бизнесе наследников будет зависеть от согласия других участников. Если наследник не получил согласие, он имеет право на получение действительной стоимости причитающейся ему доли.

– Процедура оформления наследственных прав нотариусом на бизнес четко урегулирована законом. Наследование бизнеса, как любого другого имущества, происходит по закону, по завещанию и по наследственному договору. Но, если бизнесмен умер и не оставил распоряжений на случай смерти в отношении распределения бизнес-активов между наследниками, это нередко может привести к наследственным и корпоративным конфликтам, которые могут повлечь негативные имущественные и репутационные последствия, – поясняет Анна Подсвирова.

В таком случае могут возникнуть разногласия наследников или их желание как можно скорее реализовать свою долю, выдел супружеской доли в наследственном имуществе, признание наследника банкротом после получения наследства. Обстоятельства могут быть разные, но, как правило, они ставят под угрозу деятельность крупных компаний и их контрагентов.

Снизить вероятность конфликтов владельцам компаний может помочь планирование ведения своего бизнеса и разрешение заранее при жизни вопросов, которые также могут появиться после их смерти. Например, корректировка устава компании, заключение брачного договора или соглашения о разделе совместно нажитого имущества супругов, определяющих судьбу бизнеса, составление завещания, как одного из наиболее популярных способов распоряжения имуществом на случай смерти, заключение наследственного договора, создание личных и наследственных фондов, а также учреждение доверительного управления наследственным имуществом.

Унаследовать бизнес можно, но вот получится ли наследникам его сохранить, это в том числе зависит от того, как владельцы бизнеса позаботятся заранее о наследственном планировании и разрешении вопросов, которые могут появиться после их смерти.