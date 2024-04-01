Бывший директор Омского речного пароходства считает, что опасное вещество стабильно приходит из Казахстана. Нужно строить водохранилище.
Экс-директор Омского речного пароходства Иван Яновский в связи с предстоящим ледоходом вновь поднял проблему скопления ртути в Иртыше. По его словам, строительство Красногорского гидроузла ниже по течению реки только усугубит ситуацию.
– В Семипалатинске когда-то испытывали атомные бомбы, и на десятки километров распространяется ртуть. Мы-то, речники, давно понимаем ситуацию. Сейчас, когда вещество протекает мимо, ее концентрация невысока. Но когда гидроузел построят, ртуть скопится в Омске. И движение течения на Омке прекратится, – подчеркнул Иван Яновский.
По словам бывшего директора Омского речного пароходства, на Иртыше нужно водохранилище, но выше по течению, в районе Усть-Заостровки. Иначе река к 2030 году превратится в болото.