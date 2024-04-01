Светофоры будут работать по-другому на перекрестке улиц Перелета и Степанца. Появится новая фаза и секция.

Светофоры будут работать по-другому на перекрестке улиц Перелета и Степанца. Появится новая фаза и секция.

В Омске на перекрестке улиц Перелета и Степанца изменят режим работы светофоров. На объекте сделают дополнительную секцию и добавят новую фазу. Как сообщили в пресс-службе мэрии города, изменения увеличат пропускную способность на перекрестке.

Так, в первой фазе разрешат движение транспорта по улице Перелета в направлении проспекта Комарова во всех направлениях на разрешающие сигналы основной и дополнительной секции светофора. Во второй фазе разрешат движение по улице Перелета – в направлении улицы Крупской во всех направлениях, в направлении проспекта Комарова – прямо и направо. В третьей и четвертой фазах разрешается движение транспорта по улице Степанца в направлении улицы Лукашевича и улицы Туполева.

– Продолжительность работы разрешающих сигналов для различных направлений устанавливается в зависимости от времени суток и фактической загруженности подходов к данному перекрестку, – добавили в городской администрации.

Автолюбителей предупредили, что светофор будет оборудован бело-лунными секциями, которые предупреждают о необходимости предоставления преимущества пешеходам, пересекающим улицу Степанца в первой и второй фазах, улицу Перелета – в четвертой фазе регулирования.