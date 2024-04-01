Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Филиал российской телевизионной и радиовещательной сети «Омский ОРТПЦ» включит праздничную подсветку завтра вечером.
Завтра, в День единения народов России и Беларуси, на омской телебашне зажгут новую тематическую подсветку. С 21:00 до полуночи она окрасится в цвета российского и белорусского флагов (красный и зеленый). На медиафасаде башни также появится бегущая строка «День единения народов России и Беларуси».
День единения народов России и Беларуси отмечается каждое 2 апреля с 1996 года, когда был подписан договор о создании Сообщества России и Беларуси.
1116
·Общество

Филиал российской телевизионной и радиовещательной сети «Омский ОРТПЦ» включит праздничную подсветку завтра вечером.
Завтра, в День единения народов России и Беларуси, на омской телебашне зажгут новую тематическую подсветку. С 21:00 до полуночи она окрасится в цвета российского и белорусского флагов (красный и зеленый). На медиафасаде башни также появится бегущая строка «День единения народов России и Беларуси».
День единения народов России и Беларуси отмечается каждое 2 апреля с 1996 года, когда был подписан договор о создании Сообщества России и Беларуси.
1116