При наличии полиса ОМС, можно получить консультации лучших специалистов в государственном медицинском учреждении. Многие об этом не догадываются.

При наличии полиса ОМС, можно получить консультации лучших специалистов в государственном медицинском учреждении. Многие об этом не догадываются.

Нерешенные психологические проблемы часто приводят к серьезным соматическим заболеваниям. Утверждение, что «все болезни от нервов», имеет подтверждение. Своевременное вмешательство специалиста решает дальнейшую судьбу того, кто нуждается в психологической помощи. Жизнь может заиграть новыми красками.

Люди по разным причинам не обращаются к психологам. Одна из основных – отсутствием свободных средств. Но деньги решают не все.

По результатам исследований «Вебер», 85 % опрошенных не знали, что услуги психологов включены в полис обязательного медицинского страхования (ОМС). То есть попасть на прием к психологу можно и бесплатно.

Например, в Омске можно обратиться к специалисту в поликлинике возле дома, если там работают психологи, или в КПБ им. Н.Н. Солодникова. Помощь можно получить и по номерам горячих линий:

- кабинет медико-психологической помощи: 23-02-36;

- дневной телефон помощи: 27-55-11;

- телефон доверия для экстренной помощи: 56-56-65.