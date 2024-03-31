По словам двукратного олимпийского чемпиона Александра Кожевникова, «ястребы» не вытянули игру в атаке. Они получают миллионы, но не отрабатывают их.

По словам двукратного олимпийского чемпиона Александра Кожевникова, «ястребы» не вытянули игру в атаке. Они получают миллионы, но не отрабатывают их.

Двукратный олимпийский чемпион и бывший хоккеист московского «Спартака» Александр Кожевников оценил исход серии второго раунда плей-офф между «Локомотивом» и «Авангардом, а также прокомментировал поведение временного наставника «ястребов» Сергей Звягина.

– После 0:7 Омск пошел на риск с отставкой тренера. Как бы негативно я к ней ни относился, она сработала, команда добавила агрессии. После спасенной с 0:2 шестой игры в Ярославле «Авангард» воспринимал уже как фаворита. Но в седьмой игре Омск ушел в тактический, в общем-то закрытый хоккей. А в таком стиле нынешний «Локомотив» не обыграть. Мне понравилось, как Звягин сработал во второй половине серии. Но главный тренер – это сложнейшая профессия, сразу не научишься. Понял это в седьмом матче, когда увидел орущего на лавке Звягина. Нельзя вот так на ровном месте терять эмоции! После этого эпизода понял, что Омск не вытянет седьмую игру, – цитирует Кожевникова Russia-Hockey.ru.

Также Кожевников высказался об игре «ястребов». По его словам, омские звезды не вытянули игру в атаке.

– Дамир Шарипзянов – один из лучших кубковых лидеров КХЛ последних лет, духовитый парень. Но он отдал энергию на сторону – в многочисленных интервью, от которых в плей-офф нужно уходить. А в атаке не вытянули команду омские звезды. Получаешь многие десятки миллионов – будь добр, отработай их именно в Кубке. Ладно Рид Буше, у него девять голов в плей-офф. Но Райан Спунер с одним-единственным не впечатлил. Как и мой любимчик Владимир Ткачев, который, к сожалению, прошел через плей-офф с нулем голов, – добавил спортсмен.

Напомним, седьмой матч серии завершился со счетом 0:2 в пользу «Локомотива». «Авангард» выбыл из плей-офф КХЛ.