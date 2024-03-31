По словам губернатора Виталия Хоценко, молодежь – это будущее и настоящее, поэтому нужно делать все, чтобы ей хотелось жить в регионе.

По словам губернатора Виталия Хоценко, молодежь – это будущее и настоящее, поэтому нужно делать все, чтобы ей хотелось жить в регионе.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал, почему сейчас в регионе делают акцент на молодежную политику. По его словам, молодежь – это продолжение рода, поэтому нужно, чтобы она никуда не уезжала.

– Молодежь – это всегда будущее и настоящее, поэтому с ней надо работать, чтобы она никуда не уезжала, хотела жить и созидать в родном регионе. Потому что молодежь – это всегда продолжение рода. Поэтому мы стараемся настраивать молодежь на такие вещи, которыми можно гордиться. Например, наше участие в конкурсе за молодежную столицу. Будем претендовать и в этом году. Мы преобразим пространство в ОМЦ «Химике», в молодежном центре. Это все, чтобы молодежи здесь нравилось и хотелось жить, – поделился Хоценко в своем большом интервью.

Также глава региона признался, что из-за своего плотного графика ему не хватает времени на семью.