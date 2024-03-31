Омск-Информ
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·Политика

В департамент городского хозяйства требуется замдиректора. Чиновнику обещают платить 80 тыс. рублей.

В Омске ищут заместителя директора в департамент городского хозяйства. Ему обещают платить до 79 тыс. рублей в месяц. Вакансия появилась на сайте «Госслужба».

Замдиректора будет отвечать за организацию надежного теплоснабжения омичей, готовность к отопительному сезону и другие вопросы в сфере ЖКХ. Чиновника ждет ненормированный рабочий день без командировок. У кандидатов должно быть высшее образование и статус госслужбы не менее двух лет.

·Политика

В департамент городского хозяйства требуется замдиректора. Чиновнику обещают платить 80 тыс. рублей.

В Омске ищут заместителя директора в департамент городского хозяйства. Ему обещают платить до 79 тыс. рублей в месяц. Вакансия появилась на сайте «Госслужба».

Замдиректора будет отвечать за организацию надежного теплоснабжения омичей, готовность к отопительному сезону и другие вопросы в сфере ЖКХ. Чиновника ждет ненормированный рабочий день без командировок. У кандидатов должно быть высшее образование и статус госслужбы не менее двух лет.