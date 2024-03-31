По их словам, мероприятие искажает личность Григория Распутина, а также оскверняет народ. Письмо уже направили в Минкультуры.

По их словам, мероприятие искажает личность Григория Распутина, а также оскверняет народ. Письмо уже направили в Минкультуры.

Совет атаманов казачьего народа требует отменить гастроли балета «Распутин», который должен состояться 1 апреля в Омском музыкальном театре. Причиной они называют искажение личности Григория Распутина и неблагословение митрополита Омского и Таврического Дионисия на посещение спектакля верующими.

Казаки даже отправили письмо в региональный Минкультуры, обращаясь к главе ведомства Юрию Трофимову. Однако там заявили, что к мероприятию ведомство отношение не имеет, им занимается частный перевозчик.

– Вы, как историк, хорошо знаете, что Григорий Распутин был оклеветан и оболган теми людьми, которые готовили и осуществили государственный переворот в России. А фигура «Распутина» была создана специально, чтобы дискредитировать царскую семью. Специально создавался безобразный образ Распутина – друга царской семьи. Для православного человека неприемлемо глумление над святым, это оскорбляет чувства верующих, – говорится в обращении.

Казаки настаивают, чтобы Трофимов сделал все возможное, чтобы мероприятие в городе отменили.