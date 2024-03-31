В регион уже прилетели грачи, лебеди, гуси и скворцы. Остальные перелетные птицы прибудут в середине апреля.

В регион уже прилетели грачи, лебеди, гуси и скворцы. Остальные перелетные птицы прибудут в середине апреля.

В Омскую область начали возвращаться перелетные птицы. Об этом «Вечернему Омску» рассказал орнитолог детского экоцентра города Константин Яковлев. По его словам, произошло это на 1,5 месяца раньше, чем обычно.

В регион уже прилетели грачи, скворцы, чайки-хохотуньи, лебеди-кликуны и гуси, также были замечены зеленушки и цапля.

Отметим, что массовая волна перелетных птиц обычно ожидается в середине апреля. В это время в регион прилетают совы, утки, филины, жаворонки, соловьи и иволги.