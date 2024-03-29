Эти партии изъяли из оборота после того, как исследовали в лаборатории.

Эти партии изъяли из оборота после того, как исследовали в лаборатории.

Сотрудники Роспотребнадзора в 2023 году проверили в Омской области 573 объекта, в обороте которых находилась рыбная продукция. Нарушения выявили на 55 предприятиях (9,5 %).

В лабораториях исследовали 330 проб рыбы. Из них 3 пробы не соответствовали требованиям по микробиологическим показателям, 6 — по физико-химическим показателям. В результате из продажи изъяли 11 партий продукции весом 87,84 кг.

За нарушения четырех предпринимателей оштрафовали на 52 тыс. рублей. Еще 17-ти объявили предостережения о недопустимости нарушений.

Отметим, что омичи на качество рыбы в Роспотребнадзор пожаловались 25 раз.