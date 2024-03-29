Это традиционная акция предприятия по зарыблению Иртыша. В реку выпустят молодь осетра, стерляди или нельмы.

Это традиционная акция предприятия по зарыблению Иртыша. В реку выпустят молодь осетра, стерляди или нельмы.

Омский водоканал проведет зарыбление Иртыша, выпустив в реку сотни тысяч мальков сибирской рыбы. С помощью этой акции, которая проводится ежегодно, компания компенсирует ущерб, нанесенный водным биоресурсам от работы водозаборных сооружений предприятия.

Так, в прошлом году в Обь-Иртышский бассейн выпустили более 537 тыс. мальков нельмы. Ранее – еще 143 тыс. мальков сибирского осетра.

– Эффективность работы рыбозащитных устройств на всех водозаборных сооружениях предприятия превышает 90% при нормативе 70%. Пусть и очень незначительно, но забор воды из реки отражается на фауне водоема. Чтобы поддерживать и повышать численность речных обитателей, мы проводим зарыбление нашего родного Иртыша, – рассказал директор Омского водоканала Павел Козлов.

Экологическая политика предприятия имеет и другие направления. В Омском водоканале реализованы крупные инвестиционные проекты на очистных сооружениях канализации. Строительство песколовок и внедрение технологии флотационного уплотнения избыточного ила обеспечивают очистку сточных вод от песка, загрязнений нефти, масел, жиров и других нерастворимых соединений и неорганических примесей.

Кроме этого в Омском водоканале решают проблему утилизации иловых осадков. Строительство каталитической установки сжигания осадков – экологический проект, не имеющий аналогов в России и мире.

В прошлом году на реализацию экологических мероприятий направлено 563 млн рублей средств инвестиционной программы. В планах текущего года – 570 млн рублей инвестиций.