В момент нападения все четверо террористов находились под воздействием психотропных веществ. Это показала экспертиза.

В момент нападения все четверо террористов находились под воздействием психотропных веществ. Это показала экспертиза.

Террористы, которые напали 22 марта на подмосковный «Крокус Сити Холл» находились под воздействием психотропных веществ, отключающих страх. Это удалось выяснить, когда у всех четверых мужчин взяли кровь на экспертизу. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Кроме того, до атаки террористы несколько раз посещали здание – 7, 10 и 14 марта, чтобы подготовиться к теракту.

Трагедия унесла жизни 143 человек, еще 360 оказались пострадавшими. Сейчас террористы находятся в СИЗО. Там они пробудут 2 месяца.