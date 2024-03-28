Омск-Информ
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·Общество

Артем Юдин пропал 20 марта. Последний раз его видели в многоэтажке на проспекте Мира.

В Омске пропал 34-летний Артем Юдин. Как рассказали в поисково-спасательном отряде «ДоброСпас-Омск», о местонахождении мужчины ничего не известно с 20 марта. Последний раз он находился в многоквартирном доме № 82/2 на проспекте Мира.

Омичей, которые что-либо знают о местонахождении мужчины, просят сообщить по телефонам: 8-999-470-10-08, 8-999-453-77-10 или 102.

·Общество

Артем Юдин пропал 20 марта. Последний раз его видели в многоэтажке на проспекте Мира.

В Омске пропал 34-летний Артем Юдин. Как рассказали в поисково-спасательном отряде «ДоброСпас-Омск», о местонахождении мужчины ничего не известно с 20 марта. Последний раз он находился в многоквартирном доме № 82/2 на проспекте Мира.

Омичей, которые что-либо знают о местонахождении мужчины, просят сообщить по телефонам: 8-999-470-10-08, 8-999-453-77-10 или 102.