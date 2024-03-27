Омск-Информ
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·Общество

Благоустройством этой территории займется омская компания «Сибдор». Ей заплатят 200 млн рублей.

Стало известно, кто займется благоустройством территории у омского ТЮЗа  в границах проспекта Маркса – улицы Короленко – улицы Ленина – улицы Броз Тито. Приводить территорию в порядок будет омская компания «Сибдор». Ей заплатят 200 млн рублей.

Подрядчику предстоит обновить плитку, провести озеленение, смонтировать поливочный водопровод, установить скамейки, урны, светильники и торшеры. Кроме того, на территории появится новый арт-объект «Земля». Его диаметр составит 3,5 метра.

Всего работы подрядчик должен выполнить до 30 сентября.

·Общество

Благоустройством этой территории займется омская компания «Сибдор». Ей заплатят 200 млн рублей.

Стало известно, кто займется благоустройством территории у омского ТЮЗа  в границах проспекта Маркса – улицы Короленко – улицы Ленина – улицы Броз Тито. Приводить территорию в порядок будет омская компания «Сибдор». Ей заплатят 200 млн рублей.

Подрядчику предстоит обновить плитку, провести озеленение, смонтировать поливочный водопровод, установить скамейки, урны, светильники и торшеры. Кроме того, на территории появится новый арт-объект «Земля». Его диаметр составит 3,5 метра.

Всего работы подрядчик должен выполнить до 30 сентября.