Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

До конца недели омичей ждут дожди. При этом температура воздуха достигнет +10 градусов.

Март в Омской области закончится затяжными дождями. Согласно прогнозу синоптиков, осадки в регионе будут идти до конца недели. Из-за этого на дорогах ожидается сильная гололедица.

Дождь начнется уже сегодня, 27 марта, днем и продолжится до 29 марта. Температура воздуха днем поднимется до +10 градусов, а ночью столбик термометра опустится всего лишь до –4 градусов.

·Общество

До конца недели омичей ждут дожди. При этом температура воздуха достигнет +10 градусов.

Март в Омской области закончится затяжными дождями. Согласно прогнозу синоптиков, осадки в регионе будут идти до конца недели. Из-за этого на дорогах ожидается сильная гололедица.

Дождь начнется уже сегодня, 27 марта, днем и продолжится до 29 марта. Температура воздуха днем поднимется до +10 градусов, а ночью столбик термометра опустится всего лишь до –4 градусов.