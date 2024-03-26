Нападающий «Авангарда» прокомментировал свою заброшенную шайбу и признался, что «ястребы» перед матчем не теряли надежду и не сдавались.

Нападающий «Авангарда» прокомментировал свою заброшенную шайбу и признался, что «ястребы» перед матчем не теряли надежду и не сдавались.

Автор одной из шайб «Авангарда» в победном матче против «Локомотива» Райан Спунер прокомментировал завершившуюся игру. Он нашел слабые и сильные стороны и у своей команды, и у «Локомотива».

- Противник очень здорово обороняется. Четырех заброшенных шайб за 4 матча нам было явно недостаточно. Но сегодня мы создавали моменты, где-то нам везло, и хорошо, что мы победили, - отметил Спунер - На первые периоды мы какие-то сонные выходим. Думаю, что над этим нужно поработать, это подтянуть. Лучше, чтоб мы уверенно действовали все три периода. А у «Локомотива», наоборот, первый период был лучшим. А потом они немного подсели, мы больше владели инициативой, создавали больше моментов во втором и третьем периодах.

По словам канадского нападающего, перед этой игрой, когда счет серии был 1:3, игроки «Авангарда» не опустили руки, не теряли надежду, сохраняли позитивный настрой, что и привело к победе. Также Райан Спунер рассказал и о том, как забрасывал свою шайбу:

- Шайба немного крутилась, мне не хотелось бросать с неудобной. Время было, чтобы переложить шайбу. Я это сделал и очень рад, что удалось забросить.

Говоря об уходе Михаила Кравца и переходе Сергея Звягина на место наставника «Авангарда», канадский нападающий отметил, что сейчас всем комфортно, но кое-какие изменения в игре произошли.