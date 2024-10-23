Омск-Информ
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·Спорт

Команда проигрывает из-за отсутствия «химии», то есть сыгранности звеньев.
Канадский нападающий Райан Спунер в интервью «Чемпионату» рассказал о главной проблеме «Авангарда» в этом сезоне. По словам легионера, всему виной перемены.
– В команде много перемен произошло, обновился состав серьезно. Когда такое происходит, то необходимо время, чтобы появилась сыгранность в звеньях, «химия». Посмотрите на тот же «Нэшвилл» в НХЛ. Кроме того, мы очень много пропускаем, что нетипично для «Авангарда». Если мы все будем строже действовать в обороне, то ситуацию исправим. Пропускать почти по три гола в среднем за матч – непозволительно, – отметил Спунер.
Он также признался, то отстает от остальных, потому что позже присоединился к команде. Чтобы вернуться в оптимальную форму, хоккеист работает дополнительно.
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·Спорт

Команда проигрывает из-за отсутствия «химии», то есть сыгранности звеньев.
Канадский нападающий Райан Спунер в интервью «Чемпионату» рассказал о главной проблеме «Авангарда» в этом сезоне. По словам легионера, всему виной перемены.
– В команде много перемен произошло, обновился состав серьезно. Когда такое происходит, то необходимо время, чтобы появилась сыгранность в звеньях, «химия». Посмотрите на тот же «Нэшвилл» в НХЛ. Кроме того, мы очень много пропускаем, что нетипично для «Авангарда». Если мы все будем строже действовать в обороне, то ситуацию исправим. Пропускать почти по три гола в среднем за матч – непозволительно, – отметил Спунер.
Он также признался, то отстает от остальных, потому что позже присоединился к команде. Чтобы вернуться в оптимальную форму, хоккеист работает дополнительно.
1340