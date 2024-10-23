Канадский нападающий «ястребов» не в обиде на омский клуб, не ставший продлевать с ним контракт в межсезонье.

Форвард омского «Авангарда» Райан Спунер, вернувшийся в команду по ходу неудачно начавшегося сезона, откровенно рассказал о своем камбэке. Легионер отлично проявил себя в прошлом сезоне, играя в тройке с Владимиром Ткачевым и Ридом Буше, но ему не предложили новый контракт. Спунер улетел домой в Канаду и самостоятельно готовился к сезону. «Ястребы» вспомнили о нем только в сентябре.

– Я был счастлив, что удалось определиться с командой, что удалось вернуться, потому что многих ребят знаю, со многими играл в прошлом году. Ждал дома, было непонятно, куда поеду, и очень рад, что все разрешилось. Весной в клубе на меня не рассчитывали. Это бизнес, не нужно принимать все близко к сердцу, – сказал Спунер в интервью «Чемпионату». – Я прекрасно понимал, что прошлый сезон провел хорошо, так что когда предложение поступило, то не думал как-то принимать на свой личный счет то, что произошло весной. Посчитал, что это отличный вариант и мне стоит вернуться.

Канадец полагает, что руководство «ястребов» вернулось к его кандидатуре после травмы Ткачева, выбывшего на полгода.

– Честно, даже не думал, что вернусь в Омск. Полагаю, травма Владимира Ткачева поспособствовала, меня после этого стали рассматривать как вариант. В любом случае переговоры прошли очень быстро, – отметил Спунер.

По его словам, в межсезонье у него было несколько вариантов продолжения карьеры, но ни одно предложение не нравилось.

– Предложения были, но мне ничего не нравилось. Я хотел вернуться в КХЛ, не был готов к поездке в Европу. Просто ждал, когда появится то, что меня будет по-настоящему устраивать. Я уже в таком возрасте, когда могу себе позволить выбирать исключительно то, что мне по душе, – подчеркнул канадец.

Райан Спунер также рассказал, что его супруга, как и в прошлом сезоне, хочет приехать в Омск. Для этого ей нужно получить необходимые документы.