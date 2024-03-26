По словам капитана «ястребов» Дамира Шарипзянова, бывший тренер был очень эмоциональным. Из-за этого команда не могла успокоиться.

По словам капитана «ястребов» Дамира Шарипзянова, бывший тренер был очень эмоциональным. Из-за этого команда не могла успокоиться.

Капитан омского «Авангарда» Дамир Шарипзянов рассказал, как вел себя бывший тренер «ястребов» Михаил Кравец. По словам хоккеиста, экс-тренер был слишком эмоциональным во время матчей. Об этом Шарипзянов заявил в подкасте «Скользкий лед».

– Он слишком эмоциональный на лавке. Я даже много раз с ним об этом разговаривал. Он говорит, что не может по-другому. Я ему говорю: «Вы нас заводите». Мы заводимся, начинаем орать на судей. Ко мне судьи уже каждую игру подходят: «Успокой лавку!». Там уже все на дыбах стоят, – сказал Шарипзянов.

Однако, по словам капитана, в раздевалке Кравец редко выражал свои эмоции и кричал на игроков. Но если такие инциденты и были, то это не помогало «ястребам» изменить ход игры.

Напомним, Кравец был отправлен в отставку 19 марта, после разгромного поражения от «Локомотива».