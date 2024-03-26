Омск-Информ
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·Общество

Ледовую переправу «Большереченская» закрыли из-за появления колеи. На месте установили соответствующие знаки.

В Омской области закрыли первую ледовую переправу – «Большереченскую». Как рассказали в пресс-службе регионального МЧС, сделали это в связи с появлением колеи, заполненной водой.

– На съездах на ледовую дорогу установлены соответствующие знаки, закрыты шлагбаумы. Приняты меры, исключающие съезд транспортных средств на лед после закрытия ледовой переправы, – добавили в ведомстве.

Отметим, что ледовая переправа через Иртыш соединяет райцентры Большеречье и Муромцево.

·Общество

Ледовую переправу «Большереченская» закрыли из-за появления колеи. На месте установили соответствующие знаки.

В Омской области закрыли первую ледовую переправу – «Большереченскую». Как рассказали в пресс-службе регионального МЧС, сделали это в связи с появлением колеи, заполненной водой.

– На съездах на ледовую дорогу установлены соответствующие знаки, закрыты шлагбаумы. Приняты меры, исключающие съезд транспортных средств на лед после закрытия ледовой переправы, – добавили в ведомстве.

Отметим, что ледовая переправа через Иртыш соединяет райцентры Большеречье и Муромцево.