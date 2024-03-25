Его пытались завезти в регион незаконно. За последнюю неделю в регион также не пустили 100 кг конины и 500 кг сыра.

Мясо пытались завезти в регион незаконно. За последнюю неделю в регион также не пустили 100 кг конины и 500 кг сыра.

В прошлый четверг, 21 марта, сотрудники Россельхознадзора при въезде в Исилькульский район из Казахстана остановили автомобиль с запрещенным грузом. Он вез из Мамлютка в Кемерово замороженное мясо птицы производства Украины.

Мясо общим весом 10 кг решили уничтожить. На нарушителя составили протокол по ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ «Несоблюдение ветеринарно-санитарных правил».

Отметим, что 22–24 марта сотрудники Россельхознадзора в ППУ «Исилькульский» пресекли 5 попыток незаконной перевозки грузов общим объемом более 13 тонн. Не пустили в Омскую область два фургона мороженой рыбы (7000 кг) и колбасы (150 кг). На следующий день через границу не пустили 3400 кг мороженого минтая, 1000 кг мяса птицы, 500 кг сыра и 1000 кг колбасы. В тот же день задержано транспортное средство со 612 кг колбасы, а 24 марта в Казахстан вернули 100 кг конины.