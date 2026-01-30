На полки омских магазинов попало куриное филе с бактериями

Листерию нашли в мясе цыпленка-бройлера.

GigaChat

Как сообщает Федеральный центр оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса, 17 января специалисты омского филиала выявили бактерии Listeria monocytogenes в образце филе цыпленка-бройлера. Где именно нашли опасное мясо птицы, не сообщается. Производитель тоже неизвестен.

Отметим, что в этом году специалисты исследовали в Омской области 48 проб мяса птицы, включая полуфабрикаты и готовую продукцию. Нарушения нашли в двух образцах.

Listeria monocytogenes – грамположительная патогенная бактерия, вызывающая у человека заболевание – листериоз. Опасность этих бактерий в том, что они могут выживать и размножаться даже при низких температурах, например в холодильнике. Для предотвращения заражения необходимо проводить тщательную термическую обработку.