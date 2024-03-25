При этом жители области не только активно пользуются интернет-магазинами, но и продолжают ходить в ТЦ.

При это жители области не только активно пользуются интернет-магазинами, но и продолжают ходить в ТЦ.

Омичи все чаще совершают покупки в интернет-магазинах. В этом году жители региона стали чаще приобретать канцелярию и детские товары в формате офлайн.

– Отмечу и тот факт, что покупатели все чаще приходят в торговые комплексы, чтобы посмотреть товары «вживую», а затем заказывают их в интернете, – объясняет заместитель управляющего Отделением Омск Банка России Ирина Завьялова.

При этом в регионе не снижается посещаемость торговых центров. Эксперты связывают это с открытием новых магазинов взамен ушедших иностранных брендов.