Омск-Информ
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·Авто

Первый рейс будет отправляться ранним утром, а последний поздним вечером. Интервал движения составить 10 минут.

В департаменте транспорта опубликовали плановое расписание отправления автобусов маршрута № 28 от конечных пунктов «Поворотная» и «Площадь Победы» в рабочие дни.

Так, первый рейс будет отправляться от конечной остановки не позднее 6:00 часов, а последний – не раньше 22:25 часов. Интервал движения составит примерно 10 минут. На маршруте работают пять больших автобусов, которые обслуживает пассажирское предприятие № 8.

Отметим, что маршрут № 28 запустили 24 марта из-за перекрытия бульвара Архитекторов на Левобережье. Он пришел на смену автобусам, следующим по укороченным рейсам маршрута № 24.

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·Авто

Первый рейс будет отправляться ранним утром, а последний поздним вечером. Интервал движения составить 10 минут.

В департаменте транспорта опубликовали плановое расписание отправления автобусов маршрута № 28 от конечных пунктов «Поворотная» и «Площадь Победы» в рабочие дни.

Так, первый рейс будет отправляться от конечной остановки не позднее 6:00 часов, а последний – не раньше 22:25 часов. Интервал движения составит примерно 10 минут. На маршруте работают пять больших автобусов, которые обслуживает пассажирское предприятие № 8.

Отметим, что маршрут № 28 запустили 24 марта из-за перекрытия бульвара Архитекторов на Левобережье. Он пришел на смену автобусам, следующим по укороченным рейсам маршрута № 24.

1394