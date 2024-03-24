Омск-Информ
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·Общество

Научное открытие они сделали совместно с Санкт-Петербургским НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера.
Главный врач Омского клинического противотуберкулезного диспансера Марина Татаринцева и заведующая бактериологической лабораторией Ирина Костюкова стали соавторами научного открытия. Совместно с Санкт-Петербургским НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера они разработали способ выявления генотипа микобактерии туберкулеза. Он поможет быстрее и эффективнее выбирать лечение для больных туберкулезом.
– Вся совместная работа была проведена с целью улучшения диагностики туберкулеза, выявления различных мутаций, которые отвечают за возникновение лекарственной устойчивости, – рассказали врачи.
Патент на открытие был получен 30 января. Медики планируют и далее исследовать опасную болезнь, чтобы делать новые открытия.
·Общество

Научное открытие они сделали совместно с Санкт-Петербургским НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера.
Главный врач Омского клинического противотуберкулезного диспансера Марина Татаринцева и заведующая бактериологической лабораторией Ирина Костюкова стали соавторами научного открытия. Совместно с Санкт-Петербургским НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера они разработали способ выявления генотипа микобактерии туберкулеза. Он поможет быстрее и эффективнее выбирать лечение для больных туберкулезом.
– Вся совместная работа была проведена с целью улучшения диагностики туберкулеза, выявления различных мутаций, которые отвечают за возникновение лекарственной устойчивости, – рассказали врачи.
Патент на открытие был получен 30 января. Медики планируют и далее исследовать опасную болезнь, чтобы делать новые открытия.