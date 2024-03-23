По словам Шарипзянова, команда еще не совсем привыкла к новой игре, которую избрала для этой серии.
Дамир Шарипзянов прокомментировал четвертый матч «Авангарда» с «Локомотивом», который завершился со счетом 1:3. Как сообщает «Матч ТВ», капитан «Омских Ястребов» считает, что к поражению привели небольшие ошибки.
– Не знаю, как смотрелось сверху. Но по мне, мы действительно контролировали игру. Может быть, не везде. Они нас много раз закрывали в зоне. Мы где‑то ошибались, не успевали вовремя смениться. Но команда сегодня хорошо выглядела. Но «Локомотив» очень хорошо реализовал наши недочеты и ошибки, – рассказал Шарипзянов.
Перед матчем «Авангард» немного поменял игру и только привыкает к ней. «Ястребы» надеются на победу в Омске, чтобы вернуться в Ярославль.
Шарипзянов также выразил соболезнования родным погибших и пострадавшим в «Крокус Сити Холле». По словам хоккеиста, о теракте он узнал сразу после матча.
– Я полез в телефон, прочитал новости – и бросило в мурашки. Понимаешь, насколько спорт и хоккей – такие мелочи на фоне того, что происходит в жизни. Нужно всегда беречь близких людей, быть аккуратными. К сожалению, такие моменты в последнее время случаются все чаще, – сказал Шарипзянов.