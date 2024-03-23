По словам Шарипзянова, команда еще не совсем привыкла к новой игре, которую избрала для этой серии.

По словам Шарипзянова, команда еще не совсем привыкла к новой игре, которую избрала для этой серии.

Дамир Шарипзянов прокомментировал четвертый матч «Авангарда» с «Локомотивом», который завершился со счетом 1:3. Как сообщает « прокомментировал четвертый матч «Авангарда» с «Локомотивом», который завершился со счетом 1:3. Как сообщает « Матч ТВ », капитан «Омских Ястребов» считает, что к поражению привели небольшие ошибки.

– Не знаю, как смотрелось сверху. Но по мне, мы действительно контролировали игру. Может быть, не везде. Они нас много раз закрывали в зоне. Мы где‑то ошибались, не успевали вовремя смениться. Но команда сегодня хорошо выглядела. Но «Локомотив» очень хорошо реализовал наши недочеты и ошибки, – рассказал Шарипзянов.

Перед матчем «Авангард» немного поменял игру и только привыкает к ней. «Ястребы» надеются на победу в Омске, чтобы вернуться в Ярославль.

Шарипзянов также выразил соболезнования родным погибших и пострадавшим в «Крокус Сити Холле». По словам хоккеиста, о теракте он узнал сразу после матча.