Бывшего главврача городской клинической больницы № 1 имени Кабанова в региональном Минздраве назвали «выдающимся врачом».

Бывшего главврача городской клинической больницы № 1 имени Кабанова в региональном Минздраве назвали «выдающимся врачом».

Стали известны дата, время и место прощания с известным омским медиком, бывшим депутатом Омского горсовета Василием Мамонтовым. Бывший главный врач городской клинической больницы № 1 скончался сегодня на 69-м году жизни.

– Прощание с выдающимся врачом Василием Васильевичем Мамонтовым состоится в воскресение, 24 марта, в Успенском соборе, – сообщили в Минздраве Омской области.

В 13:00 в главном храме Омской епархии начнется отпевание Василия Мамонтова, с 14 до 14.30 часов пройдет прощание с медиком. Вынос тела – в 14.30.

ГКБ № 1 на Левом берегу Василий Мамонтов возглавлял с 1999 по 2012 годы. Трижды избирался депутатом Омского городского Совета – в 2002, 2007 и 2012 годах. В 2012 году стал первым вице-спикером, но в 2017-м досрочно отказался от мандата.