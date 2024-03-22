Омск-Информ
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·Авто

На этом участке будут проводить капитальный ремонт путей.
С 23 по 26 апреля в Омской области закроют железнодорожный переезд на дороге от трассы Р-254 до села Элита в Москаленском районе (станция Помурино в 90 км от Омска). Там будут капитально ремонтировать рельсы.
– На время ремонтных работ водители смогут воспользоваться ближайшим переездом 2829 км на станции Пикетное по улице 1-я Советская, – сообщает пресс-служба ЗСЖД.
Ранее сообщалось про ограничения движения в Омске. В городе 24 марта перекроют еще один участок бульвара Архитекторов.
·Авто

На этом участке будут проводить капитальный ремонт путей.
С 23 по 26 апреля в Омской области закроют железнодорожный переезд на дороге от трассы Р-254 до села Элита в Москаленском районе (станция Помурино в 90 км от Омска). Там будут капитально ремонтировать рельсы.
– На время ремонтных работ водители смогут воспользоваться ближайшим переездом 2829 км на станции Пикетное по улице 1-я Советская, – сообщает пресс-служба ЗСЖД.
Ранее сообщалось про ограничения движения в Омске. В городе 24 марта перекроют еще один участок бульвара Архитекторов.