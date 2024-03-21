По словам капитана «Авангарда», за «ястребов» болеют только омские фанаты.
Капитан омского «Авангарда» Дамир Шарипзянов прокомментировал последний матч с ярославским «Локомотивом». Защитник отметил, что игра ему понравилась, хотя местами, по словам капитана, могла показаться нудной.
– Начнем с того, что «Локомотив» – очень хорошая команда. Все СМИ болеют за них. А вот «Авангард» поддерживают только Омск и наши болельщики. Конечно, у соперников хорошая, организованная команда. Конечно, у них станут возникать моменты, они будут задерживаться в зоне. Они все вместе этим костяком идут уже не первый сезон. Это будет тяжелая серия для нас. И для них – тоже. Мы постараемся создавать им проблемы, побеждать. Конечно, мы хотим выиграть серию. Но мы думаем только о следующем матче. Что будет дальше – неизвестно, – заявил игрок.
Напомним, что пока «Авангард» проигрывает в серии со счетом 1:2. Следующая игра пройдет завтра в Ярославле.