Омск-Информ
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·Общество

Подрядчик уже завершает отделочные работы и обновляет фасад.
В Омске завершается капитальный ремонт школы № 3, которая находится на улице Шота Руставели. Как сообщает мэр Сергей Шелест, 4-й этаж полностью готов, к концу подходят отделочные работы. В школу уже завозят мебель.
– Также активно ведется обновление фасада учреждения, – написал глава городской администрации в своем ТГ-канале.
Напомним, уже 4 марта готовность ремонта составляла в школе 82 %. Работы проводит ООО «Данстрой». Директор компании также взялся привести в порядок территорию, спортивную площадку и забор.
·Общество

Подрядчик уже завершает отделочные работы и обновляет фасад.
В Омске завершается капитальный ремонт школы № 3, которая находится на улице Шота Руставели. Как сообщает мэр Сергей Шелест, 4-й этаж полностью готов, к концу подходят отделочные работы. В школу уже завозят мебель.
– Также активно ведется обновление фасада учреждения, – написал глава городской администрации в своем ТГ-канале.
Напомним, уже 4 марта готовность ремонта составляла в школе 82 %. Работы проводит ООО «Данстрой». Директор компании также взялся привести в порядок территорию, спортивную площадку и забор.