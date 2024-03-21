Депутаты Заксобрания приняли изменения в закон о тишине.

Депутаты Заксобрания приняли изменения в закон о тишине.

Депутаты областного Заксобрания приняли изменения в закон об обеспечении тишины и покоя граждан на территории региона. Теперь действия закона распространяются также на территории садоводческих и огороднических товариществ.

Напомним, омичам нельзя шуметь в многоквартирных домах после 22:00 часов и до 8:00 утра, а также с 13:00 до 14:00. Теперь этот запрет действует и на дачах.

Следить за исполнением закона будут работники полиции. Ранее отмечалось, что нормы шума уже прописаны в законодательстве.