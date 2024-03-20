Космический объект, открытый еще 12 июля 1812 года, можно наблюдать под созвездием Андромеды.
Омичи запечатлели комету Понса-Брукса в небе над селом Красноярка в Омском районе. Фотографии опубликовал руководитель Омского планетария Владимир Крупко.
– Несмотря на то что яркость кометы увеличивается, условия видимости ухудшаются. Комету догоняет Солнце, да и Луна растет, а значит, и засветка неба. Увидеть глазом не удалось, но с простейшим фотоаппаратом легко заснять на небе под созвездием Андромеды. На фоне природы попробуйте найти по зеленому цвету, – рассказал Крупко.
Отметим, что комету открыл 12 июля 1812 года французский астроном Жан-Луи Понс в Марсельской обсерватории. Позднее, 1 августа, комету независимо открыл российский астроном Винсент Вишневский, а еще днем позже – французский астроном Алексис Бувар. В 2016 году было опубликовано исследование, в котором утверждалось, что данная комета может быть родоначальницей метеорного потока.