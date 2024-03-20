В прошлом году ее классифицировали как «загрязненную», а в этом году – как «слабо загрязненную».

В прошлом году ее классифицировали как «загрязненную», а в этом году – как «слабо загрязненную».

Накануне прошло 48-е заседание рабочей группы по бассейну реки Иртыш Российско-Казахстанской комиссии по совместному использованию и охране трансграничных водных объектов. Чиновники, экологи и сотрудники МЧС двух стран обсудили оперативный обмен информацией по качественному составу воды, в том числе по высокому и экстремально высокому загрязнению поверхностных вод.

Росгидромет представляла начальник ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» Наталия Криворучко. По ее словам, Центр по мониторингу загрязнения окружающей среды следит за состоянием воды Иртыша в селе Татарка с 1982 года. Исследования проводят каждую декаду. Уже который год вода стабильно загрязненная.

В прошлом году из Иртыша взяли и проанализировали 36 проб по 44 показателям. Качество воды, как и предыдущие годы, соответствует 3-му классу, разряду «а» и классифицируется как «загрязненная». В январе и феврале этого года исследовали 6 проб воды. Ее качество соответствовало 2-му классу, вода оценивалась как «слабо загрязненная», УКИЗВ=1,78.